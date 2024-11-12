نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة زيزو.. هل يلحق بمواجهة الزمالك القادمة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

آخر تطورات إصابة زيزو

يأتي ذلك وفقًا للبرنامج العلاجي الموضوع للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، في ظل الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وهي عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة البرنامج الخاص باللاعب ومنحه العديد من التعليمات الطبية لتنفيذها.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للفترة المقبلة، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

