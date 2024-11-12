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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي شتوتجارت الألماني تعيين لاعبه السابق كريستيان جينتنر مديرا رياضيا، اليوم الثلاثاء.

شتوتجارت يستعين بلاعبه السابق جينتنر في منصب المدير الرياضي

وتوج جينتنر بلقب الدوري الألماني لكرة القدم مع شتوتجارت في 2007، وكان قبل ذلك رئيسا لقسم اللاعبين المحترفين في النادي.

وظل منصب المدير الرياضي شاغرا منذ يوليو الماضي، وشغله لفترة فابيان فولجموث الذي تمت ترقيته ليكون عضو مجلس إدارة لشؤون الرياضة.

وقال جينتنر "الجميع يعلم أن شتوتجارت ليس مجرد ناد بالنسبة لي، مما يجعل دوافعي أكبر لتحقيق النجاح".

من جانبه أضاف ألكسندر فيرلي الرئيس التنفيذي "كريستيان لديه كل المقومات اللازمة لهذا المنصب".

وكان شتوتجارت وصيفا للدوري الألماني في الموسم الماضي، لكن الفريق تراجع للمركز الحادي عشر هذا الموسم محققا ثلاثة انتصارات فقط بعد مرور عشر جولات.