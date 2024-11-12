نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نظرية المؤامرة".. أحمد حسن يكشف أسباب أزمته مع حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن الخلافات التي نشبت بينه وبين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كاشفًا عن أسباب الأزمة.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعبنا" عبر قناة "المشهد" إن المشكلة تكمن في اعتقاد حسام وإبراهيم حسن بأن هناك من يتآمر عليهما، مشيرًا إلى ضرورة أن يتخلصا من هذا الشعور، خصوصًا وأنهما يحظيان بدعم كبير في مهمتهما.

وأضاف أحمد حسن أنه في وقت سابق، وعندما كان الأهلي وبيراميدز يخوضان مباريات مهمة، تساءل عن سبب عدم متابعة الجهاز الفني لهذه المباريات، ورد عليه إبراهيم حسن قائلًا إنه اعتبر تصريحاته محاولة لزيادة مشاهدات البرنامج.

وأكد أحمد حسن أن وجهة نظره كانت لصالح منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يتعرض أي مدير فني للنقد، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، مستشهدًا بتعرض المدرب البرتغالي فيتوريا لانتقادات خلال فترة تدريبه للمنتخب.