عصام الحضري يصبح أول محاضر إفريقي في الاتحاد الآسيوي (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك عصام الحضري حارس الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق وأحد نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية، كمحاضر في دورة حراس المرمى الخاصة بالاتحاد الآسيوي، التي تقام حاليًا في الإمارات.

ونشر "الحضري" عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور أثناء حضوره للمحاضرات في الإمارات وعلق عليها قائلًا: "نحن هنا في الإمارات لنكون أول محاضر من إفريقيا في الاتحاد الآسيوي.. خطوة أخرى للأمام.. لا نقف أبدًا دائمًا خطواتنا للأمام".

وأضاف: "هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية فنية، حيث أننا أصبحنا نؤهل المدربين ليصبحوا أفضل وأميز".

واختتم: " نشكر الجميع في اتحاد الكرة الإماراتي، وكابتن جمال الحساني مدير التعليم والتطوير، ودكتور زكريا العوضي أخي وزميلي".