نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف إمام عاشور من المشاركة في المباريات بعد حكم الحبس 6 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف إمام عاشور من المشاركة في المباريات بعد صدور حكم بحبسه لمدة 6 أشهر في اتهامه بالاعتداء على فرد أمن في مشاجرة بأحد مولات الشيخ زايد.

وأوضح المصدر أن الحكم يعتبر غيابيًا، وبالتالي يحق للاعب الطعن عليه بالمعارضة، مما يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم، وبالتالي سيكون بإمكانه المشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قد قضت بحبس إمام عاشور لمدة 6 أشهر في القضية بعد قبول استئناف النيابة العامة على حكم براءته.

وفي سياق آخر، يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري NILE، على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة الدولي.