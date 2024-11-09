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أحمد جودة - القاهرة -

رد أحمد العدوي، الموكل عن الحكم محمد عادل، على التساؤلات المتعلقة بتصريحات الإعلامي إبراهيم فايق والمحامي أشرف عبد العزيز، مؤكدًا أن كل مداخلاته موثقة ولم تتضمن أي تجاوز.

أحمد العدوي: تصريحاتي موثقة ولم أتجاوز بحق أحد

وقال العدوي في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب الشمس"،: "ربنا يوفقهم، وكل ما قلته مسجل، ولم أذكر أي أسماء، فأنا متربي جيدًا وأعرف حدودي، ولن أتجاوز بحق أحد حتى وإن كان لي حق عنده".

وأضاف العدوي أن التزامه بالقانون لا يتيح له التدخل في عمل القضاء، داعيًا من يرغب في تقديم بلاغ ضده إلى التوجه للنيابة العامة، مؤكدًا استعداده للرد على أي اتهام، مشددًا على أنه واثق من براءته، ومعروف بمراعاته للحدود القانونية.

وأوضح العدوي أن يوم الخميس الماضي تقدم بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتضمن نفس محتوى البلاغ الذي قدمه للنيابة يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن جميع مداخلاته، بما فيها حديثه مع الكابتن عبد الناصر زيدان، لم تشهد أي تجاوز. وطلب من أي شخص يشعر أن هناك خطأ بحقه أن يبلغه بذلك.

وتابع العدوي أن الأمر يتعلق بمقطع صوتي مفبرك منسوب إلى الكابتن محمد عادل. وأشاد بالاتحاد المصري لكرة القدم الذي تحلى بالحكمة والتريث في تطبيق القانون، حيث أنكر محمد عادل صحة التسجيل أمام لجنة الحكام وتقدم ببلاغ رسمي.

وذكر العدوي أن بيان اتحاد الكرة أمس أكد ضرورة انتظار نتائج التحقيقات قبل اتخاذ أي قرارات، في إطار الشفافية واحترام القانون.

