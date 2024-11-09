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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، جوسيب جوارديولا، إنه لا توجد "أخبار جيدة" قبل مواجهة برايتون غدًا السبت.

جوارديولا: لا أخبار جيدة قبل مواجهة برايتون

ويفتقد الفريق لجهود جاك غريليش وروبن دياز وجون ستونز إلى جانب الغائبين منذ فترة طويلة، رودري وأوسكار بوب.



وقال غوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنادي اليوم الجمعة: "لا توجد أخبار جيدة، لدينا نفس اللاعبين المتاحين كما كان لدينا في لشبونة، اللاعبون الذين سافروا، ما زالوا هم المتاحون".

وعند سؤاله عن شعوره بشأن اختيار غريليش لمنتخب إنجلترا على الرغم من عدم توفره لمانشستر سيتي، أجاب المدرب: "إنه سؤال يوجه لمدرب منتخب إنجلترا".

ويسعى مانشستر سيتي إلى إنهاء سلسلة من 3 هزائم متتالية في 3 مسابقات مختلفة عندما يواجه برايتون قبل بدء فترة توقف الدوري بسبب روزنامة المباريات الدولية.

وكان مانشستر سيتي خسر أمام توتنهام 1-2 في كأس الرابطة ثم خسر أمام بورنموث بذات النتيجة في الدوري الإنجليزي قبل ان يخسر أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا 1-4.

وعند سؤاله عما إذا كان بحاجة لطمأنة لاعبيه، قال غوارديولا: "لا أعتقد، بالطبع لم نعتد من قبل الخسارة في 3 مباريات بـ3 بطولات مختلفة".

وأضاف: "هذه هي كرة القدم، هذا يحدث، نعلم سبب معاناتنا، ولكننا نتطلع لمباراة برايتون والمباريات التي سنخوضها بعد فترة روزنامة المباريات الدولية".