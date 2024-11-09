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أحمد جودة - القاهرة -



علق رامي سعد على الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين أحمد حسام "ميدو" والحكم الدولي محمود البنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبّرًا عن استيائه من تبادل التصريحات بشكل يؤثر سلبًا على صورة المنتج المصري في المجال الرياضي.

رامي سعد يدعو إلى التكاتف وفرض ضوابط صارمة للخروج من أزمة التحكيم

وأكد رامي في تصريحاته التلفزيونية لبرنامج "ملعب الشمس"، أن المنظومة التحكيمية في مصر تعتبر جيدة إلى حد ما، معترفًا بوجود بعض الأخطاء كما هو الحال في أي منظومة رياضية، إلا أنه شدد على ضرورة تكاتف الجميع بهدف الارتقاء بالمستوى المهني داخل هذه المنظومة، بدلًا من الاستمرار في مهاجمتها بالصورة التي تحدث حاليًا.

وأشار رامي سعد إلى أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمات المتكررة هو تطبيق قواعد وضوابط موحدة وشاملة على جميع أطراف اللعبة دون استثناء، معتبرًا أن ذلك هو الحل الوحيد للخروج الآمن من هذه المشكلات.

وأكد سعد في نهاية حديثه أن تعزيز الثقة في التحكيم المصري يتطلب جهدًا جماعيًا من جميع الأطراف، لضمان تقديم صورة مشرفة للرياضة المصرية أمام الجمهور والمجتمع الرياضي.

