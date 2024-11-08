نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن نادي الزمالك من تحقيق فوز مهم على سموحة بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دوري Nile للمحترفين، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

مباراة الزمالك القادمة

يستعد الزمالك لملاقاة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من الدوري يوم 23 نوفمبر الجاري، في مباراة ستُقام على ملعب ستاد برج العرب.

وسجل هدفي الزمالك في اللقاء ناصر منسي ومصطفى شلبي، ليقودا الفريق نحو انتصاره الثاني في المسابقة هذا الموسم.

كما نال المدافع حسام عبدالمجيد جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أدائه الرائع الذي لاقى إشادة كبيرة.

الزمالك في صدارة الترتيب



بفضل هذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط، متساويًا مع الأهلي والاتحاد السكندري في صدارة جدول ترتيب الدوري بعد جولتين من المنافسات.