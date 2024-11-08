عبدالخالق: شخصية الزمالك ظهرت مع جوميز.. وزيزو 50% من قوة الأبيض

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، صعوبة بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد تطبيق النسخة الاستثنائية.

وقال عبدالخالق في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الفوز على سموحة مهم للغاية رغم الغيابات والظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق والثلاث نقاط هامة حتى لو كان الأداء سيىء ولكن الأهم هو مواصلة الانتصارات".

وأضاف: "ناصر منسي يقدم مستوى جيد للغاية وخلال الفترة الماضية اجتهد وصحح أخطائه وهذا ما ظهر في مستواه مؤخرا سواء في السوبر الافريقي أو مباريات الدوري الممتاز".

وأوضح: "شخصية الزمالك تظهر مع جوميز حتى إذا كان الفريق بعيد عن مستواه ولكن إصرار تحقيق الفوز هو الأهم بالنسبة للمدرب البرتغالي".

وتابع: "زيزو يمثل 50 % من قوة نادي الزمالك وغيابه ظهر على أداء الفريق أمام سموحة فهو لاعب يمتلك إمكانيات فنية هائلة".