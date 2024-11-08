نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يشن هجومًا ناريًا على محمود البنا.. والأخير يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الماضية أزمة جديدة بين الوسط الرياضي ونظيره التحكيمي والتي جمعت اللاعب السابق أحمد حسام ميدو والحكم الدولي محمود البنا.

البداية كانت من جانب ميدو والذي نشر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي إكس: "واحدة من أهم شروط تعيين أي مأذون شرعي بأن يكون حسن السمعة أول مرة أشوف مأذون معدوم الضمير".

المنشور لاقى جدلًا كبيرا وذلك بعد الحالة الجدلية في مباراة الأهلي وزد الخاصة بلاعب الأهلي أحمد نبيل كوكا والتي طالب فيها زد الحصول على ركلة جزاء.

محمود البنا يرد بقوة

الحكم الدولي رد سريعا بمنشور كتب فيه: " يقول المتنبي إذا أتتك مذمتي من ناقص، فهي الشهادة بأني كامل، فما بالك لما يكون ناقص وخمورجي في نقص الوقت، ليس على الخمورجي حرج".

ولم يكتفي البنا بالرد فقد بل قرر بتقديم بلاغ ضد لاعب الزمالم السابق عقب الهجوم الأخير.

وجدير بالذكر أن البنا كان ضمن طاقم مباراة الأهلي وزد والتي قادها الحكم محمود ناجي.