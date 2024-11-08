نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة المصري والجونة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الجونة بالجولة الثانية من ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويضم طاقم التحكيم لإدارة مباراة المصري والجونة يتكون من الآتي؛ إبراهيم محمد حكمًا للساحة ومعه كل من يوسف البساطي ومحمد مجدي سليمان كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد ناصر حكمًا رابعًا، فيما يتولى مصطفى عثمان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله شهاب راشد.

موعد مباراة المصري والجونة بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والجونة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري.

