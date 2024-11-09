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أحمد جودة - القاهرة - يغيب سيرجيو بوسكيتس، لاعب فريق إنتر ميامي، عن مباراة فريقه أمام أتالانتا يونايتد، المقرر إقامتها مساء غد السبت (صباح الأحد بتوقيت غرينتش) في الدوري الأمريكي، مما يعني أن ليونيل ميسي سيفتقد لأحد أكثر زملائه الذي يثق بهم في مباراة الحسم التي لا بديل فيها عن الفوز في تصفيات الدوري.

إنتر ميامي دون بوسكيتس في مباراة حاسمة

وتعرض بوسكيتس لإصابة في منطقة وسط جسمه (المنطقة التي تقع بين الصدر والفخذ) في المباراة الأولى من سلسلة الأفضل من 3 مباريات، مما أدى إلى ظهور أعراض شبيهة بالتهاب الرئة.



ولم يشارك بوسكيتس في المباراة الثانية الأسبوع الماضي، التي فاز فيها أتلانتا 2-1، والآن يجب على إنتر ميامي الفوز، على الأقل مرة واحدة دون بوسكيتس، من أجل تمديد موسمه والتأهل إلى الدور الثاني من تصفيات كأس الدوري الأمريكي.

وقال مدرب إنتر ميامي، جيراردو "تاتا" مارتينو: "في أفضل الأحوال، سيتبقى لنا 4 مباريات نهائية، كل مباراة من المباريات المتبقية تحمل خصائص مباراة نهائية ونحن، مع التوقعات التي لدينا، مستعدون لمواجهتها بأفضل طريقة ممكنة".

ويتمنى إنتر ميامي أن يتبقى له 4 مباريات هذا الموسم، نهاية مباراة الدور الأول مساء السبت، وبعدها قبل نهائي المناطق، ثم نهائي المناطق ثم نهائي كأس الدوري الأمريكي.

إذا استمر إنتر ميامي في الفوز، ستقام المباريات الأربعة على ملعبه، إذا خسر مباراة، ينتهي موسم الفريق الفائز بدرع المشجعين، والذي سجل أفضل رقم في تاريخ الدوري في الموسم العادي.