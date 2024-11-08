الدوري الفرنسي: مارسيليا يتعثر أمام أوكسير

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:03 مساءً - تعثّر مارسيليا في ملعبه أمام أوكسير، وخسر أمامه بهدف مقابل ثلاثة في افتتاح منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم.

سجل هدف مارسيليا ماسون جرينوود من ضربة جزاء (د 65) وسجل أهداف أوكسير لاسين سينايوكو (د 10) وغايتان بيرين (د 43) وحامد جونيور تراوري (د 45).

ورفع أوكسير رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع وبقي مارسيليا ثانياً بـ 20 نقطة.