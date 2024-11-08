نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوماني: الغيابات أثرت على الزمالك أمام سموحة ولكن الأهم المكسب والثلاث نقاط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن بداية الفريق هذا الموسم جيدة للغاية عكس الموسم الماضي.

وقال الدوماني في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "نتائج الزمالك في البداية مؤشر جيد للغاية ولكن الناحية الفنية لم تكن على أحسن حال، ولكن الأهم هو تحقيق المكسب والفريق ليس في أفضل حالانه".

وأضاف: "الغيابات أثرت على الزمالك أمام سموحة وخاصة زيزو وناصر ماهر وهما عنصران مؤثران للغاية وغيابهما ظهر بشكل واضح اليوم".

وأوضح: "الفوز على سموحة وحصد الثلاث نقاط مهم للغاية في ظل الغيايات والظروف الصعبة، وأتمنى استمرار الانتصارات في الفترة المقبلة".

وتابع: "تصرف ناصر منسي هو من أجر الهاني سليمان على ارتكاب الخطأ واللاعب يعيش أفضل فتراته مع الزمالك في الوقت الحالي".