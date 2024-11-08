نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير بولندي يعلق على خطط ترامب بشأن أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسنياك كاميش، إن الفائز الجمهوري بالرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، لم يقرر بعد ما الذي سيفعله بأوكرانيا.

وأوضح كوسينياك كاميش خلال مؤتمر صحفي، أنه "على حد علمه لم يتخذ ترامب أي قرار حتى الآن ولم يبلغ عن أي قرارات تتعلق بالإجراءات المتعلقة بأوكرانيا"، مشددا على ضرورة عدم تصديق معلومات مجهولة من حاشية ترامب، كما لفت إلى الانتباه من المعلومات التي تفيد بأن شخصا ما من مستشاري ترامب أو من المحيطين به لا يفصح عن اسمه أو لقبه ويدعي بأن ترامب اقترح قرارات معينة، حسب تعبيره.

ويشار إلى أن صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، نشرت في وقت سابق تقريرا عن مصادر، تفيد بأن الفريق المحيط بترامب اقترح تجميد الصراع الأوكراني، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط الجبهة، وإمدادات جديدة بالأسلحة لأوكرانيا مقابل وعد من كييف بعدم الانضمام مؤقتا إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق، وعد ترامب بأنه سيتمكن من تحقيق تسوية للنزاع في أوكرانيا، مؤكدا مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على حل النزاع في يوم واحد، كما انتقد نهج الإدارة الأمريكية في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى أنه هاجم فلاديمير زيلينسكي مرات عديدة، واصفا إياه بـ "البائع" (بائع الحكي أو "التاجر")، الذي انتهت كل زياراته بمليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية.

ويشار إلى أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب فاز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وستسلم الإدارة المنتهية مهامها إلى الحكومة الجديدة، عندما سيتولى ترامب منصبه في 20 يناير القادم.

