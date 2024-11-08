نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يعتمد سياسة التدوير بالأهلي استعدادًا لفترة مزدحمة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قرر اعتماد نظام التدوير بين اللاعبين عقب فترة التوقف الدولي المقبلة، وذلك لمنح اللاعبين الأساسيين فرصة للراحة وتخفيف العبء عنهم، إضافةً إلى تجهيز البدلاء ومنحهم الفرصة لتعزيز المنافسة داخل الفريق الأحمر.

يستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة 22 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي انتصارًا مهمًا على فريق زد في لقائهما مساء الخميس ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري، حيث سجل طاهر محمد طاهر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة بتمريرة رائعة من عمر كمال عبد الواحد، ليسكن الكرة في شباك علي لطفي حارس مرمى زد بتسديدة أرضية قوية.

افتتح الأهلي مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى، بينما تعادل فريق زد مع الجونة دون أهداف في أولى مبارياته. بهذا الفوز، تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من مباراتين.