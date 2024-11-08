نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يعلق على احتمالية عودة بن شرقي للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن احتمالية عودة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق السابق، إلى صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تقارير تشير إلى اقتراب رحيله عن الريان القطري.

وأوضح جوميز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه يركز بشكل كامل على اللاعبين المتواجدين حاليًا في النادي، مشيرًا إلى أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين المميزين.

وأكد أن سوق الانتقالات مغلق في الوقت الحالي، وقد يتم التفكير في هذا الموضوع في وقت لاحق.

وفي سياق آخر، حقق الزمالك فوزًا مهمًا على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دوري "نيل"، والتي أقيمت اليوم على ستاد الجيش المصري في برج العرب بالإسكندرية.