العالم اليوم - وفاة أسطورة كرة القدم الجزائرية رشيد مخلوفي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - توفي، الجمعة، أسطورة كرة القدم الجزائرية رشيد مخلوفي، عن 88 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت وسائل إعلام رسمية جزائرية إن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل أسطورة كرة القدم الجزائرية رشيد مخلوفي، لاعب فريق جبهة التحرير الوطني التاريخي، ومدرب المنتخب الأول، والرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتقدم تبون، بخالص تعازيه إلى عائلة الفقيد وإلى أسرة كرة القدم الجزائرية بخالص التعازي.

وبرحيل الأسطورة رشيد مخلوفي، لم يتبق من فريق جبهة التحرير الوطني التاريخي إلا دحمان دفنون ومحمد معوش.

ويعد مخلوفي، أحد ألمع نجوم سانت إيتيان الفرنسي، وبعد انتهاء مشواره الكروي كلاعب عام 1970، انتقل إلى عالم التدريب حيث أشرف على المنتخب الجزائري، الذي توج معه بالميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 1975 بالجزائر على حساب فرنسا (3/2 بعد الوقت الإضافي)، وذهبية الألعاب الأفريقية عام 1978 بالفوز على نيجيريا 1/صفر.

كما كان الراحل عضوا ضمن الجهاز الفني للمنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم 1982 في إسبانيا.

وإلى جانب المنتخب الجزائري، سبق للراحل أن درب باستيا الفرنسي، والنجمة اللبناني، والمرسى التونسي.