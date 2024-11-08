نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عاطف قطة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أحمد عاطف قطة، أفضل لاعب في مباراة انبي في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على انبي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية وسجل هدفي بيراميدز في اللقاء ليمنح الفريق ثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري.

ارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة الرابعة، يحتل بها المركز الرابع، في حين يظل إنبي في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة فقط.