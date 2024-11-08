شاروخان يتلقى تهديدًا بالقتل وشرطة مومباي تكشف التفاصيل تلقى نجم بوليوود شاروخان تهديدا بالقتل أمس الخميس إن لم يقم بدفع مبلغ كبير من المال وتم التعرف على أنباء الت إقرأ المزيد

تلقى نجم بوليوود شاروخان تهديدًا بالقتل أمس الخميس إن لم يقم بدفع مبلغ كبير من المال، وتم التعرف على أنباء التهديد عقب تلقي مكالمة تُطالب شاروخان بدفع 50 مليون روبية أي ما يُعادل مليون ونصف دولار مما دفع الشرطة لأن تُسجل بلاغًا بالتهديد بالقتل.

وبحسب شرطة مومباي تم تسجيل قضية الابتزاز من شخص لم يتم التعرف إليه في مركز شرطة باندرا في ‏ مومباي، وكانت أعلنت بعض التقارير بأن فريق الشرطة في مومباي تعقب المكالمة الهاتفية وصولًا إلى مدينة رايبور في تشاتيسجار لتتجه فرق الشرطة إلى هناك لمزيد من التحقيق في القضية.

وعلى الرغم من عدم تأكيد شرطة مومباي على التقارير التي أفادت بأن المكالمة جاءت من رايبور في تشاتيسجار، فقد قال مسؤول في شرطة المدينة إن شرطة مومباي أبلغت بأن هناك تهديدًا بالقتل للنجم شاروخان.

وأوضح أجاي كومار مسؤول شرطة مومباي بأن جاءت شرطة مومباي إلى مركز شرطة باندري، لتُبلغ بأن هناك تسجيل جريمة في مركز شرطة باندرا، حيث تم تهديد شاروخان وطلب المال، وبناء على ذلك تحاول شرطة مومباي البحث والوصول للمتهم، لكن لم ترد أي معلومات حول اعتقاله حتى الآن، وقد تم التوصل إلى صاحب الهاتف الذي أجرى مُكالمة التهديد وهو المحامي محمد فايزخان والذي اكده بأنه قدم شكوى فقدان هاتفه في 2 نوفمبر الجاري.

يُذكر أن نجم السينما الهندية سلمان خان كان قد تلقى تهديدًا أيضًا بالقتل في اكتوبر الماضي، وذكرت تقارير إخبارية حينها بأن رسالة التهديد طالبت بدفع مبلغ 50 مليون روبية من نجم بوليوود، وبحسب ما ورد تم إرسال التهديد عبر تطبيق WhatsApp إلى رقم شرطة المرور في مومباي، والذي ينص على أنه إذا أراد خان حل عداوته الطويلة الأمد مع رجل العصابات المسجون لورانس بيشنوي ، فسيتعين عليه دفع المبلغ.