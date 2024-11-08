استطاع الفنانان هشام ماجد وهنا الزاهد تشكيل ثنائية فنية كوميدية خلال فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2024، وحقق نجاحاً جماهيرياً وتجارياً كبيراً سواء في شباك التذاكر المصري أو السعودي، وسجل هذا الفيلم التعاون الثاني بين هشام وهنا بعدما اجتمعا في فيلم "بضع ساعات" الذي تم الانتهاء من تصويره قبل 3 سنوات ولم يخرج إلى النور حتى الآن.
وشهدت الأسابيع الماضية انفراجه بالنسبة لفيلم "بضع ساعات" المؤجل منذ 3 سنوات، حيث كشف الفنان هشام ماجد خلال حضوره ختام مهرجان الجونة السينمائي أن الفيلم سيتم طرحه في دور العرض خلال شهر ديسمبر المقبل حسب تأكيدات منتج الفيلم أحمد السبكي له، لتظهر ثنائية هشام ماجد وهنا الزاهد مجدداً على شاشة السينما ولكن هذه المرة في إطار رومانسي.
ويقدم هشام ماجد وهنا الزاهد قصة رومانسية خلال أحداث فيلم "بضع ساعات" المأخوذ عن وراية "بضع ساعات في يوم ما" للكاتب محمد صادق، والذي قدم من قبل رواية "هيبتا"، ومن إخراج عثمان أبو لبن ويعتمد الفيلم على قصص رومانسية مختلفة بين كل ثنائي مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة، ويشارك في بطولة الفيلم مى عمر، أحمد السعدني، أسماء جلال، محمد الشرنوبي، مايان السيد، خالد أنور وآخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام ماجد وهنا الزاهد يلتقيان مجدداً على شاشة السينما نهاية العام استطاع الفنانان هشام ماجد وهنا الزاهد تشكيل ثنائية فنية كوميدية خلال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي تم عر إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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