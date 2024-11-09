لهذا السبب... أنس بوخش يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر اسم الإعلامي الإماراتي أنس بوخش تريند محركات بحث جوجل، نظراً لظهوره برفقة والدته مع الإعلامية منى الشاذلي، وكشف أنس عن حقيقة ارتباطه من الفنانة دينا الشربيني، وغيرها من الأمور .

وقال : "كنت بضحك على الموضوع، إحنا شعب عاطفي جداً وبنحب الحب. فمجرد ما يحسّوا إنه فيه كيميا بين شخصين، بيقولوا إنهم مرتبطين ببعض".



وأضاف: "دي مش أول مرة، قبل ذلك خلّوني أرتبط بممثلة تركية، وهي أصلاً متزوجة".

ومن جانبه، علّقت والدته هالة كاظم خلال تواجدها في اللقاء نفسه قائلةً: "عمري ما صدّقت شائعات ارتباط أنس. أنا بكلّمه كل يوم، فمستحيل أصدّق اللي بيقولوه عنه. وبعدين، عمري ما قولتله يتجوّز، هو حر. الموضوع ده يخصّه هو لوحده، ووقت ما يكون محتاج يتجوّز، هيتجوّز".

وكشف بوخش عن العلاقة المميزة التي تجمعه بوالدته، موضحاً أنها تتمثل في ثلاثة أبعاد أساسية: علاقة الأم بابنها، وعلاقة الابن بإخوته، وعلاقة الصداقة بينهما. إذ قال: "أنا أستشير والدتي في كل شيء، سواء في العمل أو الحياة، وهي من المقرّبين لي".

وأكد أنس بوخش أن تربية الأم هي أساس تكوين الشخصية، قائلاً: "لو الأم ما عرفت تربّي أولادها بشكل صحيح، لن ينشأوا بشكل سليم. الأم هي أساس المجتمع كله". وأضاف ضاحكاً: "ولا واحد من إخواتي، وأنا بينهم، طلع دلوع أو مرفّه بطريقة زايدة، عندي 9 إخوات، 8 أولاد وبنت واحدة".

