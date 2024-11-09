أول تعليق من أحمد داود بعد نجاح الهوى سلطان في دور العرض السينمائية

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان أحمد داود على نجاح فيلم الهوى سلطان في دور العرض السينمائية من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

https://www.instagram.com/reel/DCIHg43oWYv/?igsh=MWo5cjk5cHg0bWlvdA==

كتب داوود:' الحمدلله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمدلله الحمدلله الحمدلله ".

يواصل فيلم "الهوى سلطان"، بطولة الفنانة منة شلبي، الفنان أحمد داود، اعتلاء قمة شباك تذاكر السينما لليوم الثاني على التوالي من عرضه في السينمات المصرية، حيث جنى أمس الخميس قرابة مليون و547 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات فيلم الهوى سلطان في 48 ساعة إلى 2 مليون و290 ألف جنيه.

فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.