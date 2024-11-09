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لهذا السبب... عمر مصطفى متولي يتصدر تريند جوجل

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

تصدر اسم الفنان عمر مصطفى متولي  تريند محركات بحث جوجل، نظراً لظهوره  لبرنامج الراديو بيضحك، 

 

وكشف الفنان عمر مصطفى متولى كواليس فيلم بنسيون دلال الذى عاد به للسينما. 

 

وقال "فيلم بنسيون دلال مميز، وميزته إنه مش سطحي خالص، يعني الفكرة المتاخدة عن الأفلام الكوميدي إن شوية ظراف متجمعين يعملوا حاجة يضحكوا بيها الناس، ولكن الفيلم مش كده، في موضوع ومختلف وايقاعه بيبدأ هادي وبعدها نسقه بيرتفع".

 

أحداث قصة فيلم بنسيون دلال 
 

وتدور قصة فيلم بنسيون دلال حول سيد الجدع (بيومي فؤاد) الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع فندقا صغيرا "البنسيون" الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعياً أنه سيسافر للقاء المستثمرين. أثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

آخر أعمال عمر مصطفى متولي 

وكانت آخر أعمال عمر مصطفى متولى فى السينما فيلم مستر إكس بطولة النجم أحمد فهمى، وشارك كضيف شرف في الأحداث، والعمل من إخراج أحمد عبد الوهاب.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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