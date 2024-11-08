نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "هو انت مين" لـ أنغام مرشحه لجائزة أفضل أغنية في جوائز jay awards لهذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أغنية "هو أنت مين" للفنانة أنغام ليست مرشحة لجوائز Joy Awards ضمن فئة أفضل أغنية،والأغنية جزء من ألبوم أنغام "تيجي نسيب"، والذي لاقى اهتمامًا كبيرًا وحقق تفاعلًا واسعًا، إذ تصدرت "هو أنت مين" منصات التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها وتربعت على قوائم الأكثر استماعًا في مصر.

أما بالنسبة لجائزة Joy Awards لأفضل أغنية، فقد تم منحها هذا العام لأغنية "يا ليل ويا عين" للفنان الشامي، والتي حازت على نسبة تصويت عالية ضمن حفل جوائز صناع الترفيه.

حفل أنغام في الكويت:

أحيت المطربة الكبيرة أنغام حفلين غنائيين، الأربعاء والخميس، في مهرجان "شتا الكويت"، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت وسط حضور جماهيري كبير "Sold Out"، وصاحبتها فرقة موسيقية كبيرة ضمت 50 عازفا بقيادة المايسترو الأشهر في العالم العربي هاني فرحات، مما أضاف لمسة فنية فريدة عززت من أدائها وأناقتها على المسرح.

آخر أعمال أنغام:

وكانت آخر أعمال الفنانة أنغام، هي اغنية «حلفونا»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس، وجاءت كلماتها: «أدي بلدنا وأدي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده ع المصريين، أدي الأرض وأدي الرجالة واقفين، مسكنا في إيدنا كتاب وحلفنا يمين، حلفونا حلفونا، عالأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا إن إحنا نشيلها في عنينا، حلفونا حلفونا، ع الأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا، عمرنا ما نفرط في سينا، بلدي ترابها دهب وحجرها ياقوت، لو هنموت علشانه أهلًا بالموت».