العالم اليوم - غارتان على منطقة الحدت في ضاحية بيروت الجنوبية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:32 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج" في لبنان، بوقوع غارتان إسرائيليتان عنيفتان على منطقة الحدت في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الجمعة.

وكان مراسل دوت الخليج قد أفاد في وقت سابق من فجر الخميس إلى وقوع غارات إسرائيلية عنيفة على منطقة الحدت وحارة حريك وتحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 40 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت شرق البلاد الأربعاء، بما في ذلك مدينة بعلبك، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض لا تزال جارية بحثا عن مفقودين.

وواصلت القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني عمليات الاستهداف وتبادل إطلاق النار يوم الأربعاء.

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا يوم الأربعاء قاعدة ستيلا ماريس الإسرائيلية البحرية بالصواريخ النوعية والمسيرات الانقضاضية ومستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية وتجمعا لقوات إسرائيلية في موقع المرج الإسرائيلي بصليات صاروخية.

وشنّ الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي مساء الأربعاء غارات استهدفت عدد من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مساء الأربعاء دراجة نارية في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل سائقها، وقصفت طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة برج الملوك الجنوبية.