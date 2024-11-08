نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يتغلب على إنبي بثنائية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا مهمًا على نظيره إنبي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق إنبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة بيراميدز أمام إنبي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي بيراميدز اللاعب أحمد عاطف قطة في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء بعد تمريرة رائعة من مصطفى فتحي، ثم أضاف أحمد عاطف قطة الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعد تمريرة من فيستون ماييلي، قبل أن يسجل علي فوزي هدف إنبي الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة الرابعة، يحتل بها المركز الرابع، في حين يظل إنبي في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة فقط.