نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يكشف سبب غياب ناصر ماهر عن لقاء سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن ناصر ماهر لاعب وسط الأبيض سليم، ولكن تم الاتفاق مع الجهاز الفني على منحه راحة من لقاء سموحة الذي أقيم اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

طبيب الزمالك يكشف سبب غياب ناصر ماهر أمام سموحة

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب شارك في التدريبات الأخيرة بصورة طبيعية ولكن الجهاز الفني رفض المجازفة بناصر ماهر في لقاء اليوم.

وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط.