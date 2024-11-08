مواجهات قوية للقومي وبطا والقناطر بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للقومي و بطا و القناطر بالقسم الثالث

تقام السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، مباريات الأسبوع الثالث للمجموعة السادسة، لموسم 2024-2025.

حيث يخرج القومي صاحب المركز الأخير دون نقاط لملاقاة طوخ صاحب المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

ويستدرج المرج الساعي لتحقيق أول انتصار على ملعبه والثاني في مشواره بالدوري واعتلاء صدارة الدوري بقيادة محمد شعراوي صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط فريق رع صاحب المركز الثامن برصيد 3 نقاط الذي يقود علي غزال، في مواجهة قوية الفريقين.

ويستضيف هليوبوليس صاحب المركز الرابع عشر فريق اسكو صاحب الحادي عشر المتساويان برصيد نقطة واحدة، في لقاء اقتناص الفوز الأول لأحدى الطرفين، بداية تصحيح الطريق في مشوار الدوري.

و يخرج مدينة نصر صاحب المركز السابع برصيد 4 نقاط لملاقاة بهتيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.

بينما نجح الطيران في اقتناص أول ثلاث نقاط اثر فوزه خارج ملعبه على النصر للتصدير بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الطيران كلًا من سعد ميمي ومحمد حمدي (فيجو)

بينما يحصل فريق ليفيلز على راحة هذا الأسبوع.

إما عن باقي المباريات، فجاءت كالأتي:

القناطر الخيرية - قليوب

بطا - قها

المطرية - سبورتنج كاسل

الترتيب المؤقت للمجموعة السادسة

1- ليفيلز 6 نقاط

2- قليوب 6 نقاط

3- الطيران 5 نقاط

4- المرج 4 نقاط

5- طوخ 4 نقاط

6- القناطر الخيرية 4 نقاط

7- مدينة نصر 4 نقاط

8- رع 3 نقاط

9- قها 3 نقاط

10- سبورتنج كاسل نقطتان

11- اسكو نقطة

12- المطرية نقطة

13- بهتيم نقطة

14- هليوبوليس نقطة

15- بطا دون نقاط

16- النصر للتصدير دون نقاط

17- القومي دون نقاط