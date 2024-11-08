انت الأن تتابع خبر اتحدت الطب الحديث... العشبة البسيطة دي تحارب الكوليسترول وتقضي على حموضة المعدة وتقوي جهاز المناعة بشكل خيالي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة أن إدراج البروكلي المقوى في النظام الغذائي اليومي يساهم بشكل فعال في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم حيث تشير الدراسات إلى أن تناول البروكلي بانتظام يساعد في تحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالكوليسترول الضار وتظهر الأبحاث أن البروكلي المقوى يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 6% بفضل احتوائه على مكونات فعالة مثل الجلوكورافنين.

البروكلي المقوى وخصائصه الفريدة

قام مجموعة من العلماء بتطوير أنواع من الخضروات المقواة خصوصا تلك المنتمية لعائلة القرنبيط والبروكلي بحيث تحتوي على ثلاثة أضعاف الكمية الطبيعية من عنصر الجلوكورافنين الذي يعد من العناصر الهامة لصحة الجسم أصبحت هذه الخضروات متاحة في الأسواق تحت اسم “بيني فورت” والتي صممت خصيصا لدعم النظام الغذائي الصحي والمساهمة في خفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي وآمن.

فوائد البروكلي الصحية

نتائج التجارب على تناول البروكلي المقوى

قام باحثون في جامعة ريندننج الأمريكية بإجراء دراسة على نحو 130 متطوعا حيث تم إعطاءهم 400 جرام من البروكلي المقوى بعنصر الجلوكورافنين أسبوعيا كجزء من نظامهم الغذائي اليومي واستمرت الدراسة لمدة 12 أسبوعا وخلصت النتائج إلى انخفاض مستويات الكوليسترول السيئ في الدم بنسبة 6% مما يعزز من صحة القلب ويقلل من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض الشريان التاجي.

أثر الجلوكورافنين على الأيض الخلوي

يعتقد العلماء أن الجلوكورافنين يساعد على تعزيز وظيفة مادة رتون retune التي توجد في الأيض الخلوي وتحديدا في الميتوكوندريا وهي مراكز الطاقة داخل الخلايا حيث يعمل هذا العنصر على تحويل السكريات والدهون إلى طاقة مما يساعد في تقليل تراكم الدهون والسكريات في الجسم وبالتالي يسهم في تحسين مستويات الكوليسترول والحفاظ على الوزن الصحي.

فوائد إضافية للبروكلي لصحة القلب والجسم