العالم اليوم - أسهم أوروبا تهبط للأسبوع الثالث وسط مخاوف من سياسات ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي، الجمعة، متأثرا بتدابير مخيبة للآمال لتحفيز الاقتصاد الصيني وكذلك المخاوف بشأن الرسوم الجمركية بعد فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.6 بالمئة مع خسارة قطاعي التعدين والسلع الفاخرة المنكشفين على الصين أكثر من ثلاثة بالمئة لكل منهما. وكشفت الصين عن حزمة بقيمة 10 تريليون يوان (1.40 تريليون دولار) اليوم الجمعة لمعالجة مشكلات ديون السلطات المحلية، مما خيب آمال المستثمرين الذين توقعوا حدوث انتفاضة مالية. وهبطت معظم أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية إذ هوى سهم شركة (إل.في.إم.إتش) 3.3 بالمئة وسهم شركة كيرينغ ثمانية بالمئة. وسجل المؤشر الأوروبي خسائر أسبوعية بلغت 0.2 بالمئة في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون احتمالية فرض رسوم جمركية بعد عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.

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