نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيب جوارديولا يكشف سبب هزائم مانشستر سيتي الأخيرة.. هناك تقصير من هولاء الأشخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن أسباب الخسائر التي تعرض لها في المبارايات السابقة في دوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة برايتون.

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق برايتون في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي يوم 9 نوفمبر المقبل في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

كان فريق مانشستر سيتي قد خسر أمام بورنموث في الجولة العاشرة بنتيجة هدفين دون رد، ثم تعرض لهزيمة قاسية أمام سبورتنج لشبونة في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا بنتيجة أربع اهداف مقابل هدف.



بيب جوارديولا يتحدث عن سبب هزائم مانشستر سيتي

بدأ بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي حديثه: "لم نكن جيدين في 20 دقيقة ضد فولهام، ولم نكن جيدين في المباراة ضد بورنموث، أما بقية المباريات التي خسرناها فقد كنا جيدين."

اضاف بيب جوارديولا: لا يوجد الكثير لكي أقوله لـ اللاعبين، نحن سويًا منذ 9 سنوات

مباراة برايتون ستكون صعبة، فريقهم يعمل بشكل رائع منذ سنوات

أتم حديثه قائلًا إن السبب في النتائج المتعثرة حاليا هو انا، سنعمل على حل المشاكل التي نعاني منها في فترة التوقف الدولي الحالي.