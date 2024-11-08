نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة أسبوعًا استعدادًا للمرحلة المقبلة ودوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة لمدة أسبوع، بسبب التوقف الدولي في تصفيات أمم إفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب.

تأتي هذه الراحة لكي يحصل اللاعبون على فرصة للراحة واستعادة النشاط قبل العودة للتدريبات والتحضير للمرحلة القادمة من دوري NILE، بالإضافة إلى الاستعداد لانطلاق دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في نهاية الشهر الجاري.

من جهة أخرى، سيغادر كولر برفقة جهازه المعاون إلى سويسرا لقضاء عطلة قصيرة، نظرًا لعدم وجود أي التزامات للفريق في هذه الفترة.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على زد إف سي بهدف نظيف في الجولة الثانية من دوري NILE يوم الخميس الماضي.

ويستعد الفريق لملاقاة الاتحاد السكندري في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

من ناحية أخرى، يخوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، حيث يلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي في 15 نوفمبر الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، ثم يواجه منتخب بوتسوانا في 19 نوفمبر الساعة 9 مساءً على استاد القاهرة الدولي.