نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يتلقى خطابًا من فيفا بشأن كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تحديد الأول من مارس المقبل كموعد لتقديم القوائم المبدئية للفرق المشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية، والتي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو 2025 بمشاركة 32 فريقًا.

وقد أرسل "فيفا" إخطارًا إلى النادي الأهلي يفيد بأنه ابتداءً من مارس 2024، سيتعين على الفرق إرسال قوائمها المبدئية التي تتضمن بين 26 و50 لاعبًا، منهم 4 حراس مرمى على الأقل.

كما يسمح الإخطار بتعديل القوائم حتى 10 يونيو، ليتم تقليص العدد إلى 35 لاعبًا يتم اختيارهم للمشاركة في البطولة، مع تحديد 26 لاعبًا فقط لكل مباراة.

يُذكر أن الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، وصن داونز الجنوب أفريقي سيشاركون ممثلين عن القارة الأفريقية في كأس العالم للأندية 2025.