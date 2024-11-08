الرياضة

منعًا للظلم.. كولر يمنح لاعب الأهلي فرصة جديدة قبل يناير

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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عدم التسرع في حسم مصير مدافع الفريق يوسف أيمن، ورفض قطع إعارته في يناير المقبل.

كولر يرفض التسرع في حسم مصير يوسف أيمن

أكد كولر تمسكه ببقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك رغم الأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مباراة سيراميكا بالجولة الأولى من الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي 5-2، حيث تم استبداله بين شوطي المباراة.

وبرر كولر قراره بمنح يوسف أيمن المزيد من الفرص في المباريات المقبلة لتحديد مستقبله مع الفريق.

وفي حال استفاد اللاعب من هذه الفرص، فإنه سيستمر حتى نهاية الموسم، أما إذا استمر في تقديم أداء ضعيف، فسيتم قطع إعارته في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار كولر إلى أن اللاعب كان قد تعرض لإصابة في الرأس خلال مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، وهو ما أثر على مستواه في مباراة سيراميكا، خاصة أنه لم يشارك في التدريبات الجماعية سوى مرتين فقط قبل المباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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