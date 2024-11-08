نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفوز على الرائد بثنائية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الفوز على نظيره فريق الرائد بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 10 من دوري روشن السعودي.

نتيجة مباراة الأهلي والرائد

وانطلقت صافرة بداية مباراة الأهلي والرائد برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان للتسجيل لكنهم لم ينجحوا في ذلك وانتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل جابرييل فيجا الهدف الأول في الدقيقة 55 صنعه رياض محرز.

وحاول الرائد التعادل لكنه لم يستطيع وسجل علي الأسمري الهدف الثاني في الدقيقة 90 صنعه له توني وانتهت المباراة 2/0.