بسبب الإصابة.. استبعاد ناصر ماهر من مباراة الزمالك وسموحة ضمن منافسات الجولة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استبعاد ناصر ماهر لاعب الفريق من مباراة سموحة المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي استبعاد البرتغالي جوزيه جوميز لناصر ماهر بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة الأمر الذي اضطر الجهاز الفني لإخراج اللاعب من حساباته الفنية.

يلتقي فريقا الزمالك وسموحة في الخامسة مساء اليوم،الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile"، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما،في ظل رغبة حصد الثلاث نقاط لاستمرار سلسلة الانتصارات.

ويستعيد الزمالك ورقة رابحة في الخط الأمامي متمثلة في محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذى غاب عن مباراة البنك الأهلي في الجولة الأولي،حيث سيكون اللاعب متاح أمام البرتغالي جوزيه جوميز للدفع به في أى وقت من المباراة.

يدخل الزمالك اللقاء متأثراً بغياب واحد من أهم عناصره الهجومية وهو اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" الذى يعانى من إصابة في العضلة الخلفية ستبعده لمدة أسبوعين عن الملاعب،حيث استقر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على المفاضلة بين البولندي كونراد ميشالاك وفتوح لتعويض النقص في هذا المكان.