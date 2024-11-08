انت الأن تتابع خبر دون الحاجة للرجيم والحرمان بعد رمضان مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة تكشف عن وصفة بسيطة جهنمية موجودة في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تصريحات رسمية قد صدرت من قبل المزيعة خديجة بن قنة وع=هي مذيعة قناة الجزيرة قد كشفت عن سر كبير يساهم في انقاص الوزن بدون الحاجة إلى عمل ريجيم، حيث قد قالت انها استخدمت شاي الزنجبيل وهو الذي قد ساعدها بشكل كبير في تنظيم الشهية، كما ساعد ايضًا في فقدان الوزن خلال وقت قصر جدًا لم يتعدى الشهر، اويرجع ذلك إلى الفوائد الكبيرة التي يحتوي عليها الجنزبيل مع الشاي، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج

فوائد شاي الزنجبيل

يحتوي الشاي بالزنجبيل على فوائد كبيرة للجسم، حيث انه يساهم بشكل كبير في فقدام الوزن، كما انه يساهم ايضًا في التخلص من الدهون وبشكل خاص دهون البطن، ومن الجدير بالذكر ان هناك العديد من الطرق التي يمكن ان تساعد في تحضير الشاي بالزنجبيل للحصول على الطعم المفضل، حيث ان هناك الكثيرين الذين لا يحبون طعم الزنجبيل ويعتبر طعم مزعج بالنسبة لهم.

طرق تحضير الشاي بالزنجبيل