انت الأن تتابع خبر «هتبهري الكل بجمال بشرتك النضرة».. فوائد بذور الكتان للبشرة.. أستخدمي الوصفة ومش هتندمي!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تواجه الكثير من السيدات العديد من مشاكل البشرة المختلفة والتي تجعلها لا تظهر في أحسن صورة، حيث تولي السيدات البشرة اهتماما خاصا نظراً لكونها أحد أهم علامات الجمال، ولكن تصطدم تلك الرغبة في الحصول على بشرة نضرة وناعمة مع التكلفة المرتفعة لأسعار المواد التجميلية، والتي قد تشكل عبئا على الكثيرين، لذلك تبقى الوصفات الطبيعية الحل المثالي للكثيرين.
بذور الكتان للبشرة
- يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في الحصول على بشرة نضرة وناعمة، ومن أبرز تلك الوصفات هي بذور الكتان، والتي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للبشرة، حيث أنها تدخل في صناعة العديد من مستحضرات التجميل والكريمات التي تستخدم في العناية بالبشرة، كما تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بأسعار المستحضرات التجميلية.
وصفة بذور الكتان للبشرة
- بذور الكتان من المكونات الطبيعية التي توفر العديد من الفوائد الصحية للبشرة، ويمكن تحضير تلك الوصفة عن طريق إتباع الخطوات الآتية:
- ضعي كوب من الماء في وعاء على نار متوسطة.
- أضيفي إلى الماء 2 ملعقة من بذور الكتان.
- بذور الكتان للبشرة
- بذور الكتان للبشرة
- ضعي أوراق الغار على الخليط، مع التقليب المستمر للحصول على قوام متجانس.
- ارفعي الخليط من على النار، ثم قومي بتصفية الخليط وهو ساخن.أضيفي إلي الخليط زيت الزيتون مع التقليب لتمتزج المكونات.
- ضعي جل الصبار وكبسولة فيتامين E على الخليط مع التقليب المستمر.
- احفظي الخليط في برطمان محكم الغلق، ثم ضعيه في مكان جاف لاستخدامه في الوقت الذي ترغبين فيه.
- يمكنك استخدام هذا الخليط الطبيعي على بشرتك مرة واحدة يومياً قبل النوم، لذلك ضعيه على بشرتك بعد غسلها وتجفيفها، واتركيه لمدة لا تقل 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
- أستمري في استخدام الخليط بانتظام لمدة أسبوعين على الأقل، للحصول على النتيجة المرجوة.
- إذا كنت تعاني من أي حساسية تجاه أي من المكونات المستخدمة في هذه الوصفة، يرجى استشارة الطبيب أولا قبل استخدامها