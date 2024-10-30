نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم العين: جماهير الأهلي أبدعت في استاد القاهرة وفرحنا بفوز الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر علي مسري، نجم نادي العين الإماراتي السابق، عن امتنانه للنادي الأهلي وجماهيره عقب المباراة التي جمعت الفريقين، مهنئًا الأهلي على انتصاره المستحق.

وقال علي مسري في تصريحاته لبرنامج "لعبة والتانية" مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: "أشكر النادي الأهلي وأهنئه على الفوز الذي استحقه، الأجواء كانت رائعة والجمهور كان حاضرًا بقوة."

وأضاف نجم الإمارات السابق: "سعادتنا بفوز الأهلي كانت مماثلة لسعادتنا بفوز العين، وكنا سنفرح في الحالتين."

واختتم حديثه قائلًا: "لقد لعبت سابقًا في استاد الأولمبيكو، لكنني لم أشهد أجواءً مثل التي أوجدتها جماهير الأهلي في استاد القاهرة، حتى النجم لوثر ماتيوس عبّر لي عن إعجابه الشديد بالأجواء."