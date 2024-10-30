رئيس الوزراء: إجراءات عاجلة للسيطرة على أسعار البيض تشمل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:11 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، إن الحكومة تدخلت في ملف استيراد البيض كحل سريع لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ليست الحل المستدام للمشكلة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن الدولة تدعم إنتاج البيض من خلال توفير العلف والعديد من الإجراءات الهادفة لتعزيز الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في حلقات الوساطة التي تزيد من تكلفة المنتج عند وصوله للمواطن، حيث تشمل هذه الحلقات عدة مستويات من التوزيع، مما ينعكس سلبًا على الأسعار النهائية.

وأضاف مدبولي أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق توازن في الأسعار، مع التأكيد على ضرورة كسر هذه الحلقات الوسيطة.

وكلف مدبولي، كلًا من وزرات التموين والزراعة والتنمية المحلية بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة، لوضع تصور شامل يهدف إلى ضمان وصول المنتج إلى المواطن بهامش ربح معقول، ويشجع على دعم الصناعة المحلية.