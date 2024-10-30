نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل لاشئ بجولته الأولي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل لاشئ بالجولة الأولي من منافسات الدوري المصري على ملعب ستاد السويس.

سجل أهداف المصري صلاح محسن الهدف الأول في الدقيقة 52 بينما احرز محمود حمادة الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد النادي المصري رصيده لثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

وجاء تشكيل المصري في هذه المواجهة كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، كريم العراقي، ، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف ، خالد الغندور ، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.



بينما ضمت تشكيلة طلائع الجيش كل من محمد شعبان حراسة المرمى، أحمد زولا ، محمد فتح الله، ، خالد سطوحي ، أحمد متعب لخط الظهر، حميد ماو، اسلام محارب كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم طارق ، عماد فتحي، يسري وحيد كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جودوين شيكا.