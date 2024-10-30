نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوستن: الولايات المتحدة تعتزم الدفاع عن كوريا الجنوبية بأسلحة نووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عزم واشنطن الدفاع عن كوريا الجنوبية بجميع أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة النووية.

وقال أوستن خلال زيارته لسيؤول: "لقد أكدت لوزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون اليوم أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالدفاع عن كوريا الجنوبية".

وأضاف: "تعهدنا المعزز بضبط النفس لم يتغير وهو مدعوم بالمجموعة الكاملة من الصواريخ الأمريكية التقليدية والدفاعات النووية والأسلحة المتقدمة غير النووية".

وأكد أوستن أن واشنطن تعتزم أيضا إجراء مجموعة كبيرة من التدريبات العسكرية مع سيول.

كما أكد أوستن أن مستوى "التعاون العسكري المباشر بين روسيا وكوريا الشمالية غير مسبوق"، وأضاف: "نناقش أيضا كيف يمكننا العمل مع الحلفاء والشركاء للرد على هذا التصعيد الخطير والمزعزع للاستقرار".

ووفقا له هناك "نحو 10 آلاف عسكري" من كوريا الشمالية في روسيا، ويُزعم أن بعضهم "تم نقلهم إلى أماكن قريبة من أوكرانيا".

وأضاف أوستن: "أخشى أن يكون الكرملين يخطط لاستخدام هؤلاء العسكريين لدعم العمليات العسكرية الروسية في كورسك، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".

ونفت كوريا الشمالية الاتهامات الموجهة إليها من كوريا الجنوبية وأوكرانيا بأنها ترسل جنودا للقتال إلى جانب روسيا في النزاع مع أوكرانيا، ووصفتها بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأكدت الخارجية الروسية أن التعاون بين بيونغ يانغ وموسكو في المجال العسكري لا ينتهك قواعد القانون الدولي، وان الادعاءات حول إرسال مزعوم لعسكريين كوريين شماليين إلى روسيا هي مجرد "شائعات".