مانشستر سيتي يودع كأس كاراباو بعد الهزيمة من توتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - ودع فريق مانشستر سيتي، بطولة كأس الرابطة الإنجليزية “كاراباو” بعد الخسارة المثيرة أمام توتنهام هوتسبر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

مانشستر سيتي يخسر أمام توتنهام في كأس الرابطة

التقى فريق مانشستر يونايتد، بمضيفه توتنهام، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشرة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تقدم توتنهام، أصحاب الضيافة، بهدفين عن طريق تيمو فيرنر وباب ماتار سار بالدقيقتين 5 و25، من عمر الشوط الأول.

وقلص ماتيوس نونيز، الفارق بهدف أول لصالح مانشستر سيتي في مرمى توتنهام عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة.

وتمكن فريق توتنهام، من الحفاظ على تقدمه في النتيجة بالشوط الثاني ليخرج منتصرًا ومتأهلًا إلى دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على حساب مانشستر سيتي.