نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، أهداف مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز.

نتيجة وملخص مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة

واستضاف ملعب سانت جيمس بارك مباراة نيوكاسل يونايتد وتشيلسي في دور الـ16 من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية والتي فاز بها المكابيس بهدفين دون رد.

وجاء الهدف الأول بأقدام ألكسندر إيزاك لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة الثالثة والعشرون من عمر المباراة.

وعزز أكسيل ديساسي بالهدف الثاني لصالح نيوكاسل بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة السادسة والعشرون.

ودخل نيوكاسل يونايتد بالتشكيل التالي أمام تشيلسي:-

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع: إميل كرافث – فابيان شار – لويد كيلي – لويس هول.

الوسط: جوزيف ويلوك – ساندرو تونالي – شون لونجستاف.

الهجوم: جولينتون – ألكسند إسحاق – أنتوني جوردن

بينما دخل تشيلسي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

الدفاع: ديساسي – بادياشيلي – أدارابيويو – كوكورييا.

الوسط: إنزو فرنانديز – فيجا – جواو فيليكس – كرينان هال – مودريك.

الهجوم: كريستوفر نكونكو

