نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقطة سودة يخلد ذكرى الراحلان أشرف عبد الغفور وناهد رشدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد فريق عمل مسلسل نقطة سودة طرحه خلال أيام عبر MBC masr، ومن المقرر أن يطرح يوم 5 نوفمبر المقبل.

نقطة سودة يختتم مسيرة أسرف عبد الغفور وناهد رشدي

ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم، كما يشهد كونه أخر أعمال الراحلين أشرف عبد الغفور وناهد رشدي الذين رحلوا عن عالمنا منذ فترة.

تفاصيل مسلسل “نقطة سودة”

مسلسل “نقطة سودة” مكون من 50 حلقة، يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان أحمد فهمى الفنانة وفاء عامر، أحمد مجدى، ناهد السباعى، نضال الشافعي، النجم أحمد بدير، النجمة سماح أنور، سارة سلامة، مريم الخشت، أحمد عزمي، سماح السعيد، هدى الأتربي، مازن جمال عبد الناصر وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى النجم الراحل أشرف عبد العفور والنجمة الراحلة ناهد رشدى.



مسلسل "نقطة سودة" من تأليف أمين جمال، وإنتاج: شركة "صباح إخوان"، وإخراج: محمد أسامة الذى قام بالتحضير للعمل على مدار أربعة أشهر، وتم تصويره خلال 120 يوم، وقام بعمل الموسيقى التصويرية للمسلسل محمد نزيه.

أبرز أعمال الراحل أشرف عبد الغفور



شارك في نحو 25 فيلمًا سينمائيًا أبرزها شاطئ المرح، قصر الشوق، بيت الطالبات، كما شارك في أكثر من 150 عمل درامي من أبرزها مسلسلات القاهرة والناس، حضرة المتهم أبي، عمر بن عبدالعزيز، أئمة الهدى، عظماء في التاريخ، زيزنيا، شيخ العرب همام، جبل الحلال، يتربى في عزو، الرحايا، واشتهر الراحل أشرف عبدالغفور بتقديم الأدوار التاريخية بسبب إجادته للغة العربية، وشارك في مسلسل "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك".

أهم أعمال ناهد رشدي

ومن أبرز أعمال ناهد رشدي في الدراما مثل أرابيسك وهوانم جاردن سيتي، كما يتناول أدوارها الأحدث مثل شخصيتها في الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" الذي ظهرت فيه بدور أم الشهيد أحمد المنسي، وهى ممثلة مصرية تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982. عرفها المشاهدون من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التليفزيونية، وخاصة في فترة تسعينيات القرن العشرين، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت به خلال هذه الفترة “لن أعيش في جلباب أبي، أرابيسك”.