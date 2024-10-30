نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يخوض ودية أخيرة قبل مواجهة الجونة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر الاتفاق مع مسئولي فريق الأميرية أحد أندية الدرجة الثانية بمنطقة القاهرة على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية.

المصري يواجه الأميرية وديًا اليوم

يستعد الفريق البورسعيدي لمباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في الخامسة مساء السبت الموافق التاسع من نوفمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

كان المصري قد نجح في تحقيق الفوز بمباراته في الجولة الأولى من الدوري وذلك على حساب فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ومحمود حمادة في الشوط الثاني للمباراة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.