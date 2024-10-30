أخبار اليمن : القبض على “وردة العراقية” بتهمة نشر المحتوى الهابط

القبض على “وردة العراقية” بتهمة نشر المحتوى الهابط
أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية يوم الاربعاء بإلقاء القبض على “وردة العراقية” بتهمة نشر المحتوى الهابط.
وقال المصدر، ان عملية القبض على المدعوة “وردة العراقية” تمت في محافظة أربيل ضمن اقليم كوردستان، وذلك بتهمة نشر المحتوى الهابط.
وبين المصدر، أن هذا الإجراء جاء بعد متابعة لجنة المحتوى الهابط في الوزارة، ووفقاً لأوامر قبض قضائية صادرة من محكمة الكرخ في بغداد.
وكالات
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