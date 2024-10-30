نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تعلن تفجير ناقلة جند ودبابة إسرائيلية واستهداف عدد من الأفراد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب القسام" في بيان لها اليوم الأربعاء، تفجير ناقلة جند ودبابة "ميركافا 3" إسرائيلية بعبوة "شواظ".

وجاء في البيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" واستهداف دبابة "مركفاه3" صهيونية بعبوة "شواظ"".

وأضاف: "فور وصول طاقم الصيانة تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع".

ولليوم الخامس والعشرين يستمر الجيش الإسرائيلي في عمليته العسكرية على محافظة شمال قطاع غزة، وتحديدا في جباليا ومخيمها حيث يستمر في قصف المدنيين ونسف منازلهم ويمنع دخول المساعدات والغذاء والماء والدواء والوقود.

وكان الجيش الإسرائيلي قصف عمارة سكنية مؤلفة من 5 طوابق في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع ما أدى إلى مقتل 93 فلسطينيا وفقدان أكثر من 40 وإصابة العشرات وفق ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.